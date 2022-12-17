Экономист объяснил, как Татарстану избежать нефтяной «удавки» Запада

Татарстан относится к числу российских регионов, тесно связанных с нефтепромышленным комплексом и автомобилестроением. Обе эти отрасли подверглись масштабным санкциям со стороны Запада. Как региону избежать «удавки» от ограничений и спада в экономике, «Татарстан 24» объяснил заслуженный экономист России и РТ Сергей Никифоров.

Он отметил, что санкции в нефтегазовой отрасли, как и в автопроме, направлены на постепенное удушение России. Так, рано или поздно месторождения нефти иссякнут, и для разработки новых республике понадобятся технологии и ресурсы, часть из которых была зарубежной. То же самое касается технологий и комплектующих, используемых в строительстве автомобилей.

Тем не менее, подчеркнул специалист, каждая из отраслей татарстанской экономики сбалансирована, и спад в одном месте обязательно придется на взлет в другом.

«Можно назвать плюсы для того же КАМАЗа: ушли поставщики из недружественных стран, рынок в какой-то степени стал более свободным для того, чтобы КАМАЗу заполнить его своей продукцией. Но, с другой стороны, уменьшилась возможность по покупке определенных комплектующих для производства автомобилей, оборудования, станков. Это затормозит предполагаемый сценарий импортозамещения. То же самое и по добыче нефти, нефтепереработке», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что часть продукции завозилась из-за рубежа, однако другая, наоборот, производилась на экспорт. Теперь перед экономикой республики и всей страны стоит две задачи: начать отечественное производство тех компонентов, которые ввозились из-за рубежа, а также перенаправить поставки собственной продукции с Запада на Восток или Юг.

«Будет определенный спад на этапе налаживания этих цепочек. Но перспектива здесь есть для того, чтобы стабилизировать ситуацию, конечно, с большими издержками, это неизбежно», — резюмировал Никифоров.