Аналитик Балынин поделился, как можно сэкономить на покупках

Чтобы избежать импульсивных покупок, нужно конкретно и взвешенно оценивать целесообразность их осуществления. Причем по каждой покупке нужно разбираться индивидуально, сообщил «Татар-инфору» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Считаю крайне важным составлять список покупок перед посещением торговой точки. Такой подход снижает вероятность спонтанных покупок», – сказал собеседник агентства.

Также важно научиться сохранять спокойствие и не поддаваться на спонтанно возникающие желания приобрести товар. Такие действия зачастую провоцируют ненужные траты денежных средств, что негативно отражается на финансовом и даже психологическом благополучии гражданина.

В-третьих, необходимо составлять финансовые планы. Такой подход, по мнению Балынина, позволяет домашним хозяйствам выстраивать свои действия в единую систему.

«Конечно, успешность финансового планирования определяется соблюдением параметров финансового плана. Сейчас очень удобно покупать, не выходя из дома: в один клик можно оформить практически любую покупку. Очень важно себе заранее составить план покупок на год, месяц, неделю и день. В данном случае важно себе отметить максимальное количество приобретаемой продукции: в штуках, килограммах, литрах», – добавил экономист.

Он подчеркнул, что даже ежедневные 250 рублей в день на ненужных покупках приводят к дополнительным затратам до 7,5 тыс. рублей в месяц или 90 тыс. рублей в год.