Экономист объяснил, чего ждать россиянам после снижения ключевой ставки

Ставка снизилась, но денежно-кредитные условия по-прежнему остаются жесткими. Об этом заявил генеральный директор Института доказательной экономики, кандидат экономических наук Григорий Баженов, его слова приводит «Инфо24».

Баженов отметил, что процесс смягчения стартовал еще в июне, однако текущая ситуация остается неопределенной. Он напомнил, что инфляция в годовом выражении все еще высока – 9,2%. Экономист подчеркнул, что несмотря на наличие признаков дезинфляции, при возникновении внешних проинфляционных рисков Банк России может приостановить цикл смягчения.

Эксперт добавил, что текущая динамика экономики вряд ли изменится в краткосрочной перспективе – снижение ставки в моменте не оказывает ощутимого эффекта. По его мнению, предприятия и домохозяйства предпочитают выжидать дальнейшего смягчения и откладывают инвестиции и крупные покупки.

Говоря о курсе рубля, Баженов заявил, что существенного влияния от решения Центробанка ожидать не стоит. По его словам, несмотря на сокращение экспорта, импорт в последние месяцы уменьшился еще сильнее. Это объясняется охлаждением внутреннего спроса, что также снижает потребность в иностранной валюте.

Кроме того, высокий уровень реальных ставок сохраняет интерес к рублевым активам, а налаженные банковские механизмы трансграничных платежей минимизируют проблемы с возвратом экспортной выручки.

Экономист также рекомендовал россиянам сосредоточиться на сбережениях, особенно на долгосрочных инструментах. Он считает, что в текущих условиях разумнее вкладываться в депозиты или долгосрочные накопительные программы, откладывая приобретение товаров длительного пользования на более поздний срок.

При этом Баженов не исключил, что при ускорении инфляции Центробанк может вновь повысить ставку, особенно если начнет расти базовая часть потребительской корзины.

Ранее «Татар-информ» писал, что Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 18%.