Экономист о заморозке цен на стройке: «Это может деформировать отрасль»

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на коллегии профильного татарстанского ведомства попросил заморозить цены на жилье и строительные материалы. Реализовать эту инициативу возможно только в том случае, если об это договорятся все участники рынка: застройщики, поставщики, Правительство и другие. Сделать это законодательно вряд ли получится, считает доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

«Скорее речь идет именно о договоренностях, о том, чтобы осуществить сдерживание цен на определенные виды стройматериалов и в целом на продукцию строительного комплекса. Подобные меры в свое время принимались по отношению к топливу, к бензину, к некоторым другим товарам. Поэтому это не что-то такое удивительное для нашей страны», – пояснил собеседник «Татар-информа».

Несмотря на это, он заметил, что заморозка цен – не самый лучший вариант, потому что она деформирует отрасль и делает участие в ней экономически невыгодным для многих компаний. Они могут перестать поставлять необходимые стройматериалы или будут искать обходные пути, чтобы компенсировать невозможность повышения цен. Некоторые компании могут попросту покинуть рынок.

«С другой стороны, если говорить о заморозке цен на продукцию строительной отрасли, то есть на жилье, например, то тут ситуация немного другая. Сейчас застройщики столкнулись с жесткими ограничениями со стороны спроса. При высоких ставках по кредитам просто нет достаточного количества желающих покупать то, что уже построено. И заморозка для них как раз может быть спасением от падения цен. Поэтому строители, я думаю, не боятся никакой заморозки, и они наверняка поддержат подобные меры. А вот поставщики или производители строительных ресурсов – для них это, конечно, будет не слишком интересно», – добавил Игорь Кох.

По мнению эксперта, осуществить заморозку цен законодательно будет сложно потому, что это противоречит экономической идеологии, которой придерживается руководство страны. Экономист напомнил: «Все-таки мы пытаемся функционировать именно в виде рыночной экономики, а не административно-командной».

«Возвращаться к советским методам ценообразования никто не будет. Одно дело – полуофициальная договоренность на какое-то время придержать цены, другое дело – федеральный закон, который будет обязывать кого-то что-то продавать по такой-то цене. Подобные меры у нас существуют исключительно в отношении субъектов естественных монополий. И то там есть процедуры, которые связаны с обоснованием цен, с пересмотром этих цен, но на законодательном уровне нигде цены не фиксированы ни на что», – заключил Игорь Кох.

Подробнее о том, возможно ли с экономической точки зрения заморозить цены, пойдут ли игроки строительного рынка на такой шаг и как сегодня чувствует себя стройотрасль в целом, читайте в материале «Это не что-то удивительное для России»: что будет со стройкой, если заморозить цены.