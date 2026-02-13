«Новость хорошая, рынок подрастает» – эксперт о снижении ключевой ставки до 15,5%

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец прокомментировала «Татар-информу» решение Банка России снизить ключевую ставку с 16 до 15,5%.

«Новость хорошая, рынок подрастает», – сказала она.

Донец обратила внимание, что в риторике регулятора появился сигнал, что ключевая ставка может и дальше снижаться при условии прогресса по инфляции.

«Помимо самого снижения ставки, у нас еще есть и более мягкий сигнал. Мы такого не видели с 2023 года. ЦБ прямо указывает, что будет рассматривать целесообразность снижения ставки и на следующих заседаниях, но пока сигнал еще условный – привязан к прогрессу по инфляции», – пояснила Донец.

Она считает, что признак того, что близка разворотная точка, а более существенные шаги смягчения ДКП, которых ждали весной, не за горами.

Эксперт также прокомментировала обновленный прогноз по ключевой ставке на 2026 год.

«Прогноз по ставке в среднем на 2026 год уточнен не сильно, 13,5–14,5% (был 13–15%). Это значит, что возможно дальнейшее снижение ключа до 10–12% на конец года – наш базовый сценарий на этот год. Наблюдаем за рынком», – заключила она.