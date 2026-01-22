Экономист о падении курса доллара: «Рубль продолжает жить своей жизнью»

Фото: © «Татар-информ»

Несмотря на снижение курса доллара до 76 рублей, рубль продолжает демонстрировать относительную стабильность. Об этом сказала главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец в разговоре с «Татар-информом».

«Можно выделить несколько факторов, которые потенциально влияют на валютный рынок: конверсия выручки крупных экспортеров, оживившиеся геополитические настроения, более жесткие ожидания по ключевой ставке на фоне статистики по инфляции», – отметила Донец.

Однако экономист подчеркивает, что пока эти факторы не приводят к резким колебаниям национальной валюты.

«Рубль продолжает жить своей жизнью. Факторов на его ослабление более чем достаточно, но пока мы все в той ситуации стабильно крепкого рубля», – добавила она.

По данным торгов 22 января 2026 года, курс доллара на российском межбанковском рынке снижался ниже отметки 76 рублей, достигнув в отдельные моменты уровней около 75,8–75,95 рублей, свидетельствуют данные ТАСС.