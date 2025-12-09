Экономист назвал принятие закона о больничных для самозанятых логичным решением

Принятие закона, разрешающего самозанятым добровольно оформлять больничные листы за счёт ежемесячных страховых взносов, – последовательное и оправданное решение. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, эта норма закрепляет полноправный социальный статус самозанятых граждан и при этом чётко определяет их ответственность.

«Они являются полноправными членами нашего общества. Но понятно, что, поскольку они работают на себя, сами получают свои деньги, они и должны переводить деньги за этот полис сами», — считает Беляев.

Эксперт назвал данный закон «шагом к большей правовой определённости».

«Хорошо, что это получило правовое оформление. Насколько это будет востребовано — это вопрос выбора, как всё в рыночной экономике», — сказал он.

Напомним, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, запускающий эксперимент по добровольному включению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Это позволит им получать больничные при условии уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования России.