Экономист назвал рубль недооцененной валютой

В настоящее время курс рубля по отношению к доллару недооценен и не соответствует экономическим показателям. Такое мнение «Татар-информу» выразил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«На мой взгляд, курс рубля по отношению к доллару занижен. По номинальному ВВП наша страна находится где-то на 10 месте, а по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, мы уже четвертые. Это указывает на то, что курс рубля недооценен», – сказал Беляев.

По его словам, разница между установленным курсом и реальным составляет порядка 10 рублей.

«Если скинем от сегодняшнего курса эти 10 единиц, то получим примерно 86 рублей за доллар. Это, на мой взгляд, реальный курс», – добавил эксперт.