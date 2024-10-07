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Экономист назвал рубль недооцененной валютой
В настоящее время курс рубля по отношению к доллару недооценен и не соответствует экономическим показателям. Такое мнение «Татар-информу» выразил кандидат экономических наук Михаил Беляев.
«На мой взгляд, курс рубля по отношению к доллару занижен. По номинальному ВВП наша страна находится где-то на 10 месте, а по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, мы уже четвертые. Это указывает на то, что курс рубля недооценен», – сказал Беляев.
По его словам, разница между установленным курсом и реальным составляет порядка 10 рублей.
«Если скинем от сегодняшнего курса эти 10 единиц, то получим примерно 86 рублей за доллар. Это, на мой взгляд, реальный курс», – добавил эксперт.
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