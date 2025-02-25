Экономист назвал реальную доходность по вкладам в этом году

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В 2025 году реальная доходность по вкладам россиян может составить 18%. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает «Газета.Ru».

По словам специалиста, сейчас средства на банковских вкладах не обесцениваются, потому что ставки по ним в 2-2,5 раза выше уровня инфляции. За 2024 год доходность вполне могла составить 20%, а реальная доходность – 10,5% (с учетом инфляции в 9,5%).

«В этом году реальная доходность по вкладам может достигнуть и 18% – в том случае, если гражданин открыл банковский вклад в конце 2024 года под 25%, а инфляция в 2025 году составит 7%», – подчеркнул экономист.

При этом Балынин обратил внимание на то, что по мере снижения ключевой ставки разница между ставками по вкладам и уровнем инфляции будет уменьшаться и на горизонте трех лет вернется к привычным значениям (инфляция / инфляция + 1 процентный пункт).

По данным Центробанка, сейчас средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках равняется 21,06% годовых.