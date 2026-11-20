Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Россияне с официальной зарплатой 100 тыс. рублей в месяц и трудовым стажем 25 лет могут рассчитывать на страховую пенсию около 25,4 тыс. рублей. Такой расчет привел доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По словам эксперта, за год работы при таком доходе формируется примерно 4,03 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). За 25 лет их количество достигнет около 100,8.

При стаже 30 лет размер пенсии составит около 28,5 тыс. рублей в месяц, при 33 годах – 30,4 тыс. рублей, а при 35 годах – 31,7 тыс. рублей. Гиринский подчеркнул, что эти расчеты приведены для наглядности и носят условный характер.

Эксперт напомнил, что страховая пенсия складывается из фиксированной выплаты и страховой части, размер которой определяется количеством накопленных пенсионных коэффициентов и стоимостью одного ИПК. В 2026 году она составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата – 9 584,69 рубля.

«Итоговый размер пенсии зависит от продолжительности трудового стажа, предельной базы для начисления страховых взносов, особых условий для жителей Крайнего Севера, а также от того, продолжает ли человек работать после достижения пенсионного возраста», – отметил Гиринский в беседе с РИА Новости.