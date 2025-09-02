Экономист Колташов назвал альтернативу сбережениям в долларах для россиян

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов считает, что накапливать доллары сейчас неразумно, но есть альтернатива. Он пояснил свою точку зрения в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

«С использованием долларов, с их разменом начали возникать проблемы в других странах. Федеральная резервная система США ограничивает доступ к долларам старого образца, есть некоторые претензии к сериям, которые были в обращении в России. Покупка долларов – это неразумное решение, даже если кто-то захочет приобрести "синие" доллары нового образца», – считает Колташов.



Тем, кто хочет защититься от курсовых колебаний рубля, подойдут обезличенные металлические счета. Можно купить золото, например, предложил экономист.

«Альтернативы доллару существуют. И это удобные альтернативы, учитывая, что доллар постоянно теряет по отношению к золоту», – добавил Колташов.