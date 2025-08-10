Экономист Мамедова объяснила, какие операции банки считают подозрительными

Банки ужесточают контроль за финансовыми операциями, чтобы защититься от мошенников и противодействовать незаконному обороту средств. Если перевод покажется подозрительным, его могут временно приостановить. Об этом сообщила эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова, его слова приводит «Прайм».

В федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» были внесены изменения, расширяющие полномочия Росфинмониторинга по выявлению и пресечению противоправных действий, связанных с отмыванием денег.

В случае подозрений операции с денежными средствами могут быть заморожены на срок до 10 дней, а в отдельных случаях – до 30 дней.

Мамедова отметила, что конкретных критериев подозрительности не установлено, однако, по ее мнению, подозрения могут возникнуть при совершении большого количества переводов. Теоретически несколько десятков транзакций в сутки, нехарактерных для владельца карты, способны вызвать вопросы.

Еще одним фактором, вызывающим подозрения, может стать большое число получателей переводов. Кроме того, подозрения могут появиться при переводах только что поступивших на счет средств.

Эксперт также обратила внимание на суммы операций: переводы свыше 100 тысяч рублей в день и миллион рублей в месяц вызывают повышенное внимание банков и контролирующих органов.