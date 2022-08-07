Экономист Майкл Хадсон о санкциях против России: Запад выстрелил себе в ногу

Экономическая война, которую Запад развязал против России, дала обратный эффект. Такое мнение высказал бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью изданию Junge Welt.

«Западные санкции хороши для России, — посчитал экономист. — Российская экономика станет по существу самодостаточной. Так что санкции не только сделали Россию экономически независимой, но и принесли дополнительный доход российскому госбюджету за счет дефицита нефти и газа».

По мнению Хадсона, западные страны выстрелили себе в ногу. В пример он привел заморозку Вашингтоном российских счетов в долларах и евро, после чего Москва объявила о выходе из долларовой системы: власти РФ перевели оплату за энергоносители, титан и алюминий в рубли. Подобные шаги Запада привели к укреплению рубля.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.