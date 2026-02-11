news_header_top
Экономика 11 февраля 2026 10:10

Курс доллара в этом году может подняться до 100 рублей – экономист

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшее время не ожидается падения курса доллара по отношению к рублю. Об этом «Татар-информу» сообщил член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических наук Александр Разуваев.

«Никакого падения в ближайшее время не будет. Бюджетный дефицит и снижение ключевой ставки приведут к ослаблению курса рубля. Можно ожидать, что в этом году доллар будет стоить 90-100 рублей», – рассказал Разуваев.

Он добавил, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс доллара составит 92,2 рубля в 2026 году и 95,8 рубля в 2027-м.

#курс доллара #Россия #валюта #рубль
