Экономист Кульбака объяснил, зачем ЦБ ужесточает выдачи автокредитов и ипотеки

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С 1 апреля 2025 года Банк России получит возможность применять макропруденциальные лимиты (МПЛ) для ипотечных кредитов и автокредитов. Для чего это будет сделано, «Татар-информу» объяснил кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака.

«Банк имеет некоторый объем кредитов, включая ипотечные, среди них есть хорошие, которые качественно выплачиваются, и плохие, которые выплачиваются хуже, с задержками и проблемами. Обычно банки оценивают такой портфель кредитов в среднем, чтобы статистически доходность была достаточной. Теперь ЦБ предполагает рассматривать отдельно «плохие» кредиты с тем, чтобы их доля не превышала определенный процент», – заметил собеседник агентства.

«То есть ставятся более жесткие условия для качества выдаваемых кредитов. Банкам сложнее будет набрать плохие кредиты, и их политика будет более устойчивой. Для людей это означает, что получить кредиты будет немного сложнее», – пояснил экономист.

Нововведение коснется тех, у кого долговые обязательства составляют более 80% от доходов, а первоначальный взнос меньше, чем 20%.

Лимиты на ипотечные кредиты будут внедряться поэтапно, чтобы банки и заемщики успели адаптироваться. С 1 июля начнут действовать ограничения на приобретение квартир в новостройках и готовых домах в ипотеку, а с 1 января 2026 года лимиты распространят на кредиты на строительство индивидуальных жилых домов.