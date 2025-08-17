Экономист Комаров объяснил, какой инструмент даст больше доходности: вклад или «недвижка»

Выгода от банковского вклада сопоставима с вложениями в недвижимость при последующей сдаче в аренду. Об этом сообщил эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Игорь Комаров, чьи слова приводит «Прайм».

«Если сравнивать с историей доходности депозитов, которая с 2005 года в среднем составляет 8% годовых, — вполне сопоставимо (с доходностью от вложений в недвижимость – прим. Т-и)», — сказал он.

При этом эксперт рекомендовал диверсифицировать вложения: часть денег положить на вклад, а часть – в недвижимость. Также часть накоплений следует вложить в другие активы, которые могут вырасти.

Он объяснил, что депозит отличается простотой, понятностью, предсказуемым доходом и защищен системой страхования вкладов (до 1,4 млн рублей).

Недвижимость – хороший вариант вложения средств на долгосрочную перспективу. Они также дорожают, но у такого способа инвестирования есть нюансы, а именно высокий порог входа на старте, расходы на ремонт, коммунальные платежи, налоги и риск простоя.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день инвестировать в недвижимость невыгодно, так как, например, в Москве квартиры при сдаче в аренду в среднем дадут 5% годовых.