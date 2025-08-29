Экономист Колташов спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 16% в сентябре

Центробанк России понизит ключевую ставку с 18% до 16% по итогам заседания, которое пройдет 12 сентября. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

«Я думаю, что руководство ЦБ на ближайшем заседании примет решение о снижение ключевой ставки. Самое малое – на 2 процентных пункта», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ставку будут интенсивно снижать и дальше, однако ниже 12% в ближайшие месяцы она вряд ли опустится.