news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 29 августа 2025 01:08

Экономист Колташов спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 16% в сентябре

Читайте нас в
Телеграм

Центробанк России понизит ключевую ставку с 18% до 16% по итогам заседания, которое пройдет 12 сентября. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

«Я думаю, что руководство ЦБ на ближайшем заседании примет решение о снижение ключевой ставки. Самое малое – на 2 процентных пункта», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ставку будут интенсивно снижать и дальше, однако ниже 12% в ближайшие месяцы она вряд ли опустится.

#ключевая ставка #центробанк #прогноз
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

28 августа 2025
Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

28 августа 2025