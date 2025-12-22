Экономист Колташов спрогнозировал, каким будет курс доллара к концу года

Экономист Василий Колташов считает, что до конца года курс доллара серьезно не изменится. Мнением он поделился в разговоре с «Татар-информом».

«По всей видимости, доллар едва ли поднимется в цене выше 80-81 рубля за доллар. Может быть, он даже окажется ниже отметки в 80 долларов, и с такими показателями мы закончим год. Причина – Россия ведет торговлю в рублях, возвращается большое количество рублевой выручки. Это способствует укреплению курса национальной валюты», – сказал Колташов.

Экономист отметил, что прежде выкуп валютной выручки приводил к тому, что возникали резкие колебания валютного курса в зависимости от цен на нефть.

«Сейчас с инфляцией борются по отдельной статье, а курс рубля в 2025 году, как мы видим, улучшался», – заключил собеседник агентства.

Правительство России представило долгосрочный экономический прогноз на 17 лет. Документ Минфина РФ включает базовый и консервативный сценарии, в обоих из которых рубль сохраняет слабые позиции, а федеральный бюджет остается дефицитным. Согласно прогнозу, в 2026-м курс доллара составит 92,2 рубля, в 2030-м — 104,9, в 2036-м — 118,2 рубля.