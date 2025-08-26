Экономист Колташов оценил риски роста безработицы в России осенью

В России не стоит ждать роста безработицы осенью, сообщил «Татар-информу» экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2025 года нехватка денег стала основной проблемой для многих российских предприятий. Количество компаний, испытывающих финансовые трудности, увеличилось почти вдвое, до 33%. Также многие руководители обеспокоены по поводу роста затрат на оплату труда и содержание сотрудников. На этом фоне, согласно проведенным опросам, почти 33% участников планируют оптимизировать затраты на персонал, сократив численность сотрудников и уменьшив размеры социальных пакетов, пишет газета «Ведомости».

«Эта угроза (роста безработицы осенью – прим. Т-и), конечно, существует, но я думаю, что эту проблему будут решать. Дело в том, что сейчас идет активная дискуссия насчет снижения ключевой ставки ЦБ, и я считаю, что нас ожидает ее активное снижение и, как следствие, удешевление кредитов, а также ряд других мероприятий Правительства РФ, направленных на повышение активности экономики. Так что, скорее всего, негативный сценарий не реализуется», – сказал собеседник агентства.