Фото: © «Татар-информ»

В России цены на кофе не изменятся до конца текущего года, поскольку урожай какао бобов в 2025 году ожидается больше, чем был в 2024-м. Об этом «Татар-информу» сообщил экономист Василий Колташов.

«Цены на кофе будут зависеть от ситуации на мировом рынке. Сейчас мы наблюдаем рост цен на кофе и какао бобы, потому что продукт импортный. Однако предполагается, что новый урожай будет больше предыдущего и не будет уже таких проблем, которые были в прошлом году. Также курс рубля остается достаточно стабильным. Цены как минимум не изменятся», – отметил собеседник агентства.

Он также спрогнозировал, что в России спрос на кофе будет постепенно снижаться, а этот фактор тоже может повлиять на «заморозку» цен на данный напиток.

«В России сформировалась традиция к употреблению кофе в противовес чаю и как средство приобщения к западному миру. Однако интерес к кофе у россиян будет постепенно снижаться: статистика уже показывает, что мы стали меньше пить кофе. К тому же на нашем рынке представлено много альтернативных продуктов, откуда можно получить кофеин, например, чай. К слову, есть травяные чаи, которые Президент РФ Владимир Путин периодически пил на разных мероприятиях в специальной кружке. Все это заметили, и у нас повысился интерес к травяным российским чаям», – обратил внимание Колташов.