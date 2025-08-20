Экономист Колташов объяснил, подорожает ли вино из-за плохого урожая винограда в Крыму

Неурожай винограда в Крыму незначительно повлияет на стоимость как самой ягоды, так и вина. Об этом «Татар-информу» сообщил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на полуострове начали собирать виноград, однако в этом году урожай снизится на 15-18% по сравнению с 2024-м из-за весенних заморозков.

«Вряд ли неурожай винограда в Крыму приведет к резкому росту цен на эти ягоды, поскольку есть значительная статья экспорта, где ключевым фактором являются мировые цены. Если на мировом рынке сейчас какого-то существенного роста цен на виноград нет, то неурожай внутри страны весьма ограниченно повлияет на цены. Цены на вино тоже должны будут подняться, но не существенно, не на 15-18%. К тому же в стране могут найти какой-то способ компенсации, который позволит ценам на вино заметно не измениться», – сказал собеседник агентства.