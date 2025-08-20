news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 20 августа 2025 17:23

Экономист Колташов объяснил, подорожает ли вино из-за плохого урожая винограда в Крыму

Читайте нас в
Телеграм

Неурожай винограда в Крыму незначительно повлияет на стоимость как самой ягоды, так и вина. Об этом «Татар-информу» сообщил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на полуострове начали собирать виноград, однако в этом году урожай снизится на 15-18% по сравнению с 2024-м из-за весенних заморозков.

«Вряд ли неурожай винограда в Крыму приведет к резкому росту цен на эти ягоды, поскольку есть значительная статья экспорта, где ключевым фактором являются мировые цены. Если на мировом рынке сейчас какого-то существенного роста цен на виноград нет, то неурожай внутри страны весьма ограниченно повлияет на цены. Цены на вино тоже должны будут подняться, но не существенно, не на 15-18%. К тому же в стране могут найти какой-то способ компенсации, который позволит ценам на вино заметно не измениться», – сказал собеседник агентства.

#Вино #ягоды #рост цен #урожай
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025