Профессор МГУ Колганов назвал причину падения курса доллара

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Курс доллара снизился из-за падения спроса на эту валюту. Об этом «Татар-информу» сообщил доктор экономических наук, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем МГУ имени Ломоносова Андрей Колганов.

Напомним, что накануне курс американской валюты опустился до 74 рублей, хотя до этого несколько дней держался на уровне 78 рублей.

«Причина, на мой взгляд, достаточно понятная: упал спрос на валюту со стороны импортеров из-за того, что происходит значительное замедление роста экономики, многие отрасли уже показывают спад и, соответственно, ждать от них повышенного спроса на валюту не приходится», – отметил собеседник агентства.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщал, что доллар может достигнуть отметки 90-100 рублей, как только ключевую ставку ЦБ начнут снижать.