Экономист Казанцева предупредила россиян о новых правилах оплаты услуг ЖКХ

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С октября начали действовать новые правила оплаты услуг ЖКХ, которые предусмотрены изменениями, внесенными в Гражданский кодекс. На что стоит обращать внимание, чтобы не переплачивать, рассказала доцент Государственного университета управления Наталья Казанцева, передает агентство «Прайм».

Согласно новым правилам оплаты услуг ЖКХ, если по вине кого-то из жильцов возникли дополнительные расходы, то оплачивать их придется нарушителю, если, конечно, его удастся установить, а не управляющей компании.

Речь идет о расходах, вызванных необходимостью ремонта испорченного имущества в многоквартирных домах, а также в дачных и коттеджных поселках, пояснила Казанцева.

Это, в частности, акты вандализма, засор канализации, загрязнение пола, потолка или стен подъезда, поломка кнопок и повреждение зеркала в лифте, осознанное засорение мусоропровода, нарушение правил противопожарной безопасности, порча иного общедомового имущества.

Разыскивать нарушителей собираются с помощью технических средств (то есть в первую очередь видеокамер наблюдения — прим. Т-и) и очевидцев, уточнила экономист.

Пока оценить эффективность таких способов нельзя. Но «нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием», а также для затягивания управляющими компаниями процесса устранения поломок, подчеркнула Казанцева.