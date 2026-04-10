Экономист: Из-за конфликта на Ближнем Востоке ряд товаров может исчезнуть с полок

При негативном варианте развития событий на Ближнем Востоке ряд товаров, включая импортные автозапчасти и электронные гаджеты, может не просто подорожать, а исчезнуть с полок в России. Об этом заявил экономист Алексей Хижняк в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, текущий рост цен на 5–10% – это просто результат хеджирования рисков поставщиками и дистрибьюторами, которые не могут предсказать свои потери. Но если Ормузский пролив будет оставаться закрытым, рост цен может достичь 30%. «И за счет логистики, и за счет роста страховых премий», – пояснил он.

Среди наиболее уязвимых категорий товаров, которые исчезнут с полок первыми при негативном сценарии, специалист назвал «классические импортные автозапчасти, электронику, привычные нам Apple, Samsung и так далее». Такая же участь грозит техническому оборудованию и комплектующим для промышленности, которые завозятся параллельным импортом.

Относительно сроков восстановления работы Ормузского пролива Хижняк дал следующий прогноз – от четырех до семи месяцев с вероятностью 75–80%. Главным камнем преткновения он счел позицию Ирана, так как подвешенное состояние в проливе дает властям исламской республики «возможность диктовать условия и выторговать себе дополнительные преференции для восстановления страны после ударов».

Экономист добавил, что запасы товаров на российских складах, по его оценке, рассчитаны на семь-восемь недель, а наиболее заметный рост цен вероятен через один или два месяца.