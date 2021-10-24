Экономист из РУДН: с ноября пенсии повысят некоторым категориям граждан

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что с 1 ноября пенсии повысят отдельным категориям граждан.

Так, размер страховой части пенсии по старости для тех, кто справил свое 80-летие в октябре, составит 12 088,96 рубля.

Эксперт также отметила, что работающим пенсионерам их пенсия не индексируется, однако, если они уволились в июле, то по истечении 3 месяцев (то есть в ноябре) произойдет пересчет страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые они пропустили, будучи трудоустроенными.

Если увольнение произошло позже июля текущего года, то такой пересчет наступит в ближайшие месяцы.

Еще одна категория, которой должно коснуться повышение пенсии, это бывшие летчики и шахтеры. Индексация их пенсий происходит раз в три месяца и очередной такой срок приходится как раз на ноябрь, добавила Елена Григорьева.