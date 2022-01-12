Экономист Григорьева: При начислении пенсии не учитывают очные студенческие годы

Для начисления пенсии в России сейчас трудовой стаж не имеет определяющего значения, но он может сыграть особую роль в отдельных случаях. Об этом агентству «Прайм» рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

«Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия, и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», — пояснила Григорьева.

По ее словам, сейчас в трудовой стаж не входит время очного обучения в учебном заведении. Учитывается время службы в армии и.отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, но только в том случае, если гражданин работал до и после наступления этих периодов.

Как пояснила эксперт, пенсионные выплаты сейчас больше зависят не от стажа, а от размера страховых взносов, которые перечислял работодатель в Пенсионный фонд. Эти взносы переводятся в баллы, согласно действующей формуле. Пенсионер получает страховую часть пенсии на основании этих баллов

Новации коснутся и «северного» стажа. С 2022 года в него будут входить периоды профессионального обучения и повышения квалификации, но при условии, что у сотрудника во время обучения сохранялась его зарплата и отчислялись в Пенсионный фонд страховые взносы.

Эксперт напомнила, что для получения пенсии по старости сейчас нужен полноценный трудовой стаж сроком 13 лет, а в 2024 году эта планка повысится до 15 лет.