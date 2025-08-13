Экономист Ермилова объяснила, куда вложить сбережения при ослаблении рубля

В случае девальвации рубля накопления лучше положить в разные активы – банковские вклады с процентной ставкой выше инфляции, акции, облигации, например, ОФЗ, валюту и драгоценные металлы. Об этом сообщила международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова, чьи слова приводит «ПРАЙМ».

Напомним, что девальвация – это снижение курса национальной валюты по отношению к другим «твёрдым» валютам в системах с фиксированным курсом валюты, устанавливаемым денежными властями.

Ермилова отметила, что девальвация рубля произойдет при снижении ЦБ ключевой ставки, но этот процесс пройдет плавно, поэтому паниковать не стоит. Национальная валюта не обрушится, поскольку Центробанк не заинтересован в дестабилизации ситуации и сможет регулировать курс рубля, пояснила экономист.

Она добавила, что управляемую девальвацию рубля смогут использовать, чтобы пополнить бюджет рублевыми доходами от экспорта.