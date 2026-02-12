Экономист Донец спрогнозировала сохранение ключевой ставки на уровне 16%

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец предположила в разговоре с «Татар-информом», что на ближайшем заседании Банка России ключевую ставку сохранят.

«Наиболее вероятным кажется сохранение ставки неизменной на уровне 16% на этом заседании. Направление на снижение ставки ЦБ принято и кажется неизменным, с большим запасом движения на год, но тактически шаги зависят от выходящих данных по инфляции», – отметила эксперт.

По ее словам, январские данные по инфляции оказались выше ожиданий. После необычно низких показателей ноября и декабря рост цен ускорился.

«Январские данные по инфляции не давали расслабиться – после необычно низкой инфляции ноября-декабря цены резко выросли, опережая ожидания. Пока регулятор может взять паузу, чтобы полностью оценить эффекты налогов и тарифов на цены», – пояснила Донец.

При этом сигнал Банка России на будущее, по ее мнению, останется консервативным.

«Это нужно – сдерживать инфляционные ожидания и показывать серьезность намерений по возвращению инфляции к 4%», – подчеркнула главный экономист «Т-Инвестиций» в беседе с «Татар-информом».

Первое в 2026 году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 13 февраля.