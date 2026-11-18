В преддверии Нового года торговые сети и маркетплейсы стремятся максимально увеличить прибыль за счет праздничного ажиотажа. Об этом сообщил доцент факультета государственного управления МГУ, заместитель директора информационно-аналитического центра экономического факультета РУДН Максим Чирков.

«В преддверии сезона распродаж компании самыми разными способами хотят заработать побольше. Понятно, что перед праздниками люди более склонны к импульсивным покупкам, чем продавцы с успехом и пользуются. Грамотные покупатели всегда стараются отличить реальную скидку от маркетинговой уловки», – отметил он.

Для этого рекомендуется приобретать товары в периоды, когда ажиотаж уже спадает и покупательская активность снижается. Именно тогда можно приобрести качественный товар по минимальной цене.

Кроме того, для проверки достоверности скидок экономист Чирков советует использовать специальные ценовые сервисы в мобильных телефонах, сайты-агрегаторы для сравнения стоимости в разных магазинах, а также специализированные приложения и Telegram-боты, фиксирующие резкие колебания цен перед началом акций.

«Главный совет – покупать тогда, когда праздничного ажиотажа уже нет, отслеживать периоды, когда спрос ниже, и использовать специальные сервисы или телеграм-боты для проверки цен в интернет-магазинах. Это помогает объективно разобраться, реальная перед вами скидка или обычная рекламная уловка», - рассказал Максим Чирков.