Экономист: цены на айфоны снизились по мере укрепления рубля

По мере укрепления рубля цены на многие товары снижаются и уже не такие высокие, какими были на пике падения российской валюты, объяснил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Он привел для наглядности цены на смартфоны, например, самый дорогой айфон, передает агентство «Прайм». Он подорожал до 200 тысяч рублей, но уже через несколько дней цена гаджета упала до 160 тысяч.

Однако стоит помнить, что многие производители уходят с российского рынка. И на их товары сейчас образовался дефицит. Эксперт отметил, что это коснулось автозапчастей, строительной техники и отделочных материалов. Также на рынке не хватает некоторых лекарств, комплектующих для компьютеров и сетевого оборудования.

При этом постепенно в России отладится механизм параллельного импорта и такого дефицита рынок ощущать не будет. Но все же цены останутся чуть выше, добавил Переславский.

