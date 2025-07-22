Экономист Беляев предупредил о «ловушке», связанной с кредитными картами

При оформлении кредитной карты следует внимательно читать договор, потому что в нем могут быть прописаны «ловушки» насчет просрочек. Об этом «Татар-информу» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Дело в том, что деньги считаются поступившими в банк не тогда, когда вы внесли обязательный платеж, а тогда, когда она зачислены на ваш счет. А зачислены они могут быть через два-три дня с момента оплаты задолженности», – рассказал собеседник агентства.

В качестве примера Беляев описал следующую ситуацию: допустим, вы должны вносить обязательный платеж по кредитной карте до 21 числа каждого месяца. И вы погашаете часть своей задолженности именно 21-го. Однако на счет эти средства могут поступить 23-24 числа.

«При этом банк уже может начислить вам проценты за эти три дня просрочки», – предупредил финансовый аналитик.