Экономист Беляев предрек кризис в Европе и принятие жестких мер к беженцам

Европу ждет депрессия экономики и ухудшение уровня жизни трудящихся. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Текущее экономическое положение Европы далеко не благоприятное: темпы роста экономики просто плачевные, которые потом на многом отразятся, а также очень плохо у европейских стран с доходами бюджетов – почти у всех они отрицательные. Все это приводит к одному – депрессии экономики, ухудшению жизненного уровня трудящихся, социальным и экономическим волнениям, сокращению социальных статей», – сказал собеседник агентства.

Он также допустил, что в связи с сокращением социальных статей европейские власти могут принять жесткие решения по отношению к беженцам, в том числе, прибывающим из Украины.

«Я думаю, что, если у них духа хватит, они к беженцам начнут принимать более жесткие решения, включая украинцев», - резюмировал экономист.