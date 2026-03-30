Экономист Беляев посоветовал знакомить детей с финансами через старые учебники

Учить ребенка обращаться с деньгами можно на примерах из старых детских учебников. Об этом финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал в беседе с «Татар-информом».

Он отметил, что в классических учебниках счет для детей часто начинался с монет и копеек, а сами задачи были связаны с деньгами. Например, рассматривались ситуации, где у одного ребенка было 10 копеек, у другого – 15, а мороженое стоило 23 копейки.

В таких заданиях предлагалось определить, сколько мороженого смогут купить дети и какую сдачу получат. По словам эксперта, таким образом ребенка постепенно знакомили с миром финансов.

Беляев также посоветовал с раннего возраста говорить с детьми о финансовой безопасности. Он подчеркнул, что важно объяснять: деньги не достаются просто так, а предложения легкого заработка, особенно если они связаны с сомнительными действиями, следует отвергать.

Кроме того, эксперт считает необходимым донести до ребенка, что деньги – это ограниченный ресурс. Он пояснил, что детям нужно понимать: доходы родителей связаны с их трудом и требуют усилий, поэтому к деньгам нельзя относиться легкомысленно. При этом, по его мнению, не стоит избегать таких разговоров с детьми.