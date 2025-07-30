Экономист Беляев объяснил, в каких случаях выгодно страховать имущество

Страхование при оформлении кредита – полезный инструмент, но в России он пока еще не так распространен. Об этом «Татар-информу» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.

«У нас многие считают, что страховка – это дополнительные расходы, хотя в общем-то это полезный инструмент, который в России, к сожалению, пока еще не так распространён», - сказал собеседник агентства.

Он объяснил, что в ряде случаев страховка может сыграть колоссальную роль, например, при строительстве дома.

«Так, страховые компании могут не застраховать ваш дом на этапе строительства, сказав, что вы строитесь на берегу реки, а поскольку паводки не исключены, то риски затопления дома очень высоки. Но в качестве альтернативы вас могут попросить построить дом в другом месте или же вовсе отказать в страховке. В подобных ситуациях страховые компании являются такими мощными регуляторами того, что можно и что нельзя», – привел пример Беляев.

Также, если речь идет о том же доме, страховые компании проверят из каких материалов вы планируете строить дом.

«Если, например, ваш дом попадает под стихийное бедствие, наводнение, пожар, то в нашей стране люди бегут за помощью к государству, хотя власти западных стран в таких ситуациях помочь откажутся, ведь есть такой институт страхования, который подразумевает, что строение, находящееся в зоне подверженной опасности, должно быть застраховано», – рассказал финансовый аналитик.