Экономист Беляев объяснил, следует ли родителям поощрять детей деньгами за помощь по дому

Родители не должны поощрять материально детей за помощь по дому. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«А вот за учебу, если не деньгами, то какими-то материальными вещами, можно. Например, сказать ребенку, что если он хочет велосипед, то получи «пятерки», «четверки», а если будут «двойки», то велосипеда не будет. Этот вариант больше подойдет, потому что для ребенка учеба – это его "работа"», - считает собеседник агентства.

Он подчеркнул, что не стоит откладывать с детьми разговоры о деньгах, и ждать, что они сами научаться ими грамотно распоряжаться, когда вырастут.

«Мы живем в мире денег, и дети от этого никуда не денутся. Многие считают, что пусть дети сначала вырастут и вот когда вырастут… Но, когда они вырастут, уже поздно будет», – резюмировал Беляев.