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Электроника и одежда могут подорожать к концу 2026 года. Об этом NEWS.ru рассказал экономист Андрей Бархота.

По его словам, сильнее всего рост цен может затронуть компьютеры, смартфоны и ноутбуки. На стоимость техники повлияют подорожание полупроводников, микросхем и чипов, а также введение нового технологического сбора. Экономист посоветовал не откладывать покупку электроники до 2027 года.

Также могут вырасти цены на одежду, особенно верхнюю, а также изделия из хлопка и полиэстера. Среди причин Бархота назвал изменения в логистике и усиление концентрации рынка у отдельных производителей.

Цены на продукты будут меняться неравномерно. По прогнозу экономиста, крупы могут не дорожать до середины 2027 года, тогда как плодоовощная продукция может заметно прибавить в цене. При этом он посоветовал не закупать продукты впрок, а ограничиться запасом круп и консервов на неделю или месяц.