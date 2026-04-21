Экономист Бархота напомнил о штрафах до 80% за незадекларированные доходы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гражданам, которые не задекларируют дополнительные доходы до 30 апреля, могут грозить штрафы до 60-80% от суммы долга, а в отдельных случаях – даже уголовная ответственность. Об этом в беседе с «Абзацем» сообщил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Он пояснил, что санкции за сокрытие доходов могут значительно увеличиваться. При этом, по его словам, государство в первую очередь заинтересовано в сборе налогов, а не в уголовных делах, однако законодательство предусматривает строгие меры для тех, кто систематически уклоняется от выплат.

Бархота уточнил, что административные штрафы могут достигать 60-80% от суммы неуплаченных налогов. В более тяжелых случаях применяется статья об уклонении от уплаты налогов, которая уже предполагает уголовную ответственность.

Он отметил, что налоговая служба, как правило, стремится не к наказанию, а к максимальному поступлению средств в бюджет, поэтому задолженность может постепенно расти, как «снежный ком», а в некоторых ситуациях сумма недоимки способна удвоиться.

Эксперт также напомнил, кому необходимо подавать декларацию 3-НДФЛ. По его словам, это касается тех, за кого налоги не перечисляет работодатель. Если у гражданина нет дополнительных источников дохода, подавать декларацию не требуется.

При наличии доходов от трудовой деятельности, операций с ценными бумагами или других источников необходимо отчитаться перед налоговой. Основная цель декларации – формирование налоговой базы и уплата обязательных платежей.

Срок подачи декларации за отчетный период истекает 30 апреля. В ней необходимо указать доходы от продажи имущества, выигрышей в лотерею, сдачи жилья в аренду, а также доходы из зарубежных источников. Уплатить рассчитанный налог нужно до 15 июля.