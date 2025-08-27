news_header_top
Общество 27 августа 2025 07:00

Экономист Балынин рассказал, кому повысят пенсии с 1 сентября

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет, начнут получать повышенную пенсию с 1 сентября. Об этом «Татар-информу» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Те пенсионеры, кому в августе исполнится 80 лет, с сентября начнут получать пенсию в повышенном размере», – отметил собеседник агентства.

Согласно действующему законодательству, после достижения 80-летнего возраста пенсионерам назначается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Ее размер увеличивается на 100%.

В 2025 году сумма фиксированной выплаты составляет 17 815,4 рубля.

