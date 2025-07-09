Экономист Балынин объяснил, как увеличить размер пенсии в два раза

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Если человек обратится за получением пенсии на 10 лет позже с момента возникновения права на ее получение, то размер фиксированной выплаты увеличится в 2,1 раза. Об этом «Татар-информу» сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«При более позднем (в сравнении с возникновением права) обращении за назначением страховой пенсии по старости увеличивается и число индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и размер фиксированной выплаты за счет применения к ним повышающих коэффициентов. Так, например, при обращении за назначением страховой пенсии по старости на 5 лет позже возникновения такого права увеличивается число ИПК на 45%, а размер фиксированной выплаты – на 36%. Если обратиться за назначением страховой пенсии по старости на 10 лет позже возникновения права, то число ИПК увеличивается в 2,32 раза, а размер фиксированной выплаты – в 2,11 раза», – сказал он.

Также экономист напомнил, что число ИПК прежде всего определяется размером официально получаемого дохода.

«Поэтому ни в коем случае никогда нельзя соглашаться на получение заработной платы в конвертах. Прежде всего это нарушает действующее законодательство, и за это предусмотрена ответственность. Более того, заработная плата в конверте не способствует формированию пенсионных прав», – отметил Балынин.

Эксперт напомнил, что при наличии страхового стажа в 37 лет для женщин и 42 года для мужчин установлена возможность назначения страховой пенсии на 2 года раньше установленного возраста.