Экономист Балынин предупредил о дальнейшем снижении ставок по вкладам

К концу 2025 года ставки по банковским вкладам могут снизиться до 15-18%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

«Полагаю, что максимальные ставки по вкладам уже были в первые дни 2025 года — на новогодних праздниках. Тогда можно было открыть банковский вклад под 24-25% практически на любой срок — от одного месяца до пяти лет. Первая волна снижения ставок по вкладам произошла сразу после окончания новогодних праздников. Вторая волна снижения ставок прошла в феврале еще до заседания ЦБ по ключевой ставке. И на неделе сразу после заседания Банка России идет третья волна снижения ставок», – отметил эксперт.

Балынин полагает, что ключевая ставка в течение 2025 года будет снижаться, что, в свою очередь, приведет к снижению ставок и по вкладам. В связи с этим экономист рекомендовал россиянам зафиксировать выгодную ставку около 20% на срок более одного года, чтобы гарантировать себе стабильный доход.

Напомним, 14 февраля ЦБ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 21%. В настоящее время ставки по вкладам в российских банках варьируются в диапазоне 19-21%.