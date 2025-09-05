Экономист Балынин объяснил, как сэкономить при покупке одежды

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чтобы сэкономить на покупке одежды, нужно в первую очередь ответственно и обдуманно подходить к этому процессу. Об этом «Татар-информу» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Прежде всего считаю важным сравнивать цены не только у разных продавцов, но и у одного продавца в офлайн-магазине и на разных маркетплейсах. Так, часто можно встретить ситуации, когда цена у одного и того же продавца в офлайн-магазине и на разных маркетплейсах отличается на 15–25%. Соответственно, можно провести такое сравнение и осуществить выгодную покупку», – сказал собеседник агентства.

Во-вторых, следует обращать внимание на проводимые магазинами акции.

«Причем считаю целесообразным это делать с позиции оценки возможности получения реальной выгоды, так как нередко продавцы могут устраивать мнимые акции, при проведении которых будет указана возможность получения высокой скидки, но на самом деле изначально перечеркнутая цена будет выступать завышенной. Трюк давний, но по-прежнему есть покупатели, которые верят таким визуально красивым заголовкам, не проверяя реальность указанных скидок», – обратил внимание Балынин.

Он также подчеркнул, что среди акций, которые устраивают продавцы одежды, часто бывают и реальные снижения цен, особенно при продажах несезонных товаров. Например, летом выгодно купить зимнюю одежду. Еще продавцы могут делать хорошие скидки, когда у них остается несколько единиц товара одной модели, добавил экономист.

«В-третьих, если отслеживать цену на один и тот же товар на маркетплейсах в течение 7–10 дней, то можно увидеть очень большие колебания: нередко они могут достигать 1,3–1,5 раза, если сравнивать на пике максимальную и минимальную цены. Соответственно, целесообразно дождаться новой отметки цены в такую минимальную величину и сделать покупку по выгодной стоимости», – отметил спикер.

Помимо этого, для получения выгоды покупки нужно планировать заранее.

«Это (планирование покупок – прим. Т-и) позволит избежать спонтанных приобретений. Именно они являются наиболее частым фактором дополнительных расходов, осуществляемых домохозяйствами», – резюмировал Балынин.