Экономист Балынин назвал три ошибки при планировании пенсии

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Планируя свою пенсию, россияне часто совершают три распространенные ошибки. Одна из них чревата потерей почти 800 тыс. рублей. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Первая ключевая ошибка — это неофициальная работа. Такая ошибка приводит не только к снижению объема сформированных пенсионных прав, но и может вообще лишить человека пенсии при достижении общеустановленного пенсионного возраста. Соответственно, выход на пенсию будет отложен на пять лет, и гражданин за эти пять лет потеряет не менее 796 704 рублей (это расчеты по минимальной страховой пенсии по старости, которая назначается в 2025 году)», — отметил экономист.

Вторая ошибка – отсутствие личных накоплений. Балынин советует с 18 лет придерживаться правила 1-7-25: откладывать 1% дохода в «стратегическую кубышку», 7% – на среднесрочные цели и планировать накопления минимум на 25 лет.

Еще одна ошибка заключается в недооценке продолжительности жизни. Люди считают, что не доживут до пенсии или проживут недолго. Однако, по данным на начало 2025 года, в России проживает около 600 тыс. граждан старше 90 лет, в том числе более 13 тыс. долгожителей старше 100 лет. Поэтому планировать использование пенсионных накоплений нужно на 25-30 лет.