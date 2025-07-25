Экономист Балынин назвал размер пособия по безработице в 2026 году

Минимальный размер пособия по безработице с 1 февраля 2026 года могут повысить до 1887 рублей, но при условии, что инфляция по итогам 2025 года составит 7%. Об этом «Татар-информу» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если мы допустим, что инфляция в этом году составит 7%, то в таком случае с 1 февраля 2026 года минимальный размер пособия по безработице увеличится до 1887 рублей, а максимальный в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице – до 16097 рублей, в следующие 3 месяца – 6292 рубля. Если уровень инфляции в 2025 году примет другое значение, то тогда индексация с 1 февраля 2026 года будет осуществлена с учетом реально сложившейся величины», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что размер пособия по безработице индексируются один раз в год с 1 февраля текущего года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Например, 1 февраля 2025 года минимальную выплату увеличили на 9,5%, или с 1611 до 1764 рублей. Максимальный размер пособия в текущем году с учетом индексации составляет 15044 рубля в первые три месяца периода выплаты пособия и 5880 рублей начиная с четвертого месяца.

«Также отмечу, что в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице увеличиваются на размер районного коэффициента», – резюмировал Балынин.