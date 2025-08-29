Экономист Балынин назвал пять способов сэкономить на ЖКУ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Экономить на оплате ЖКУ нужно по-умному – так, чтобы меньше платить и при этом не наносить никакого вреда своей повседневной деятельности. Об этом «Татар-информу» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Во-первых, важно отслеживать не только суммы, но и объемы потребления, сравнивать их не только с предыдущим месяцем, но и с предыдущими годами. Это является стартом в определении потенциальных возможностей управления объемами потребления. Когда мы знаем, сколько мы потребляем, то мы имеем все возможности подумать о том, точно ли такие объемы были объективно необходимы. Например, выключенная кнопкой и в то же время включенная в розетку техника продолжает потреблять электроэнергию», – отметил собеседник агентства.

Во-вторых, оплачивать потребляемые ЖКУ нужно вовремя, чтобы не получить пенни, а также не столкнуться с приостановлением оказания тех или иных коммунальных услуг.

«Впоследствии за повторное подключение, как правило, взимают дополнительную плату. Соответственно, это дополнительный ущерб кошельку, который можно предотвратить, избегая просрочек по оплате», – обратил внимание экономист.

В-третьих, целесообразно при приобретении электрической техники смотреть на класс энергосбережения.

«Чем дальше от начала буква латинского алфавита, тем ниже класс. Соответственно, самый энергоэффективный класс маркируется буквой А. При этом чем больше знаков «+» указано рядом, тем он еще выше, т. е. А+++ более энергоэффективен, чем А++», – подчеркнул Балынин.

В-четвертых, можно уменьшить расходы на оплату вывоза мусора при отсутствии дома более 5 полных календарных дней подряд: за эти дни не нужно будет платить.

«Следует отметить, что дни отъезда и приезда в днях отсутствия не учитываются – считаются как дни присутствия дома. Для того чтобы воспользоваться таким правом, необходимо обратиться с заявлением в управляющую компанию с приложением документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия потребителя в жилом помещении, например, билеты на поезд или самолет», – отметил спикер.

В-пятых, в случае установки многотарифного счетчика на электроэнергию ее потребление будет тарифицироваться в зависимости от времени.

«В пиковые часы, утром и вечером, один кВт*ч стоит дороже, а в менее востребованное время, например, ночью и ранним утром – дешевле. Причем в этот промежуток стоимость одного кВт*ч, как правило, в 2,5-3 раза меньше, чем в пиковое. Соответственно, часть потребления можно перенести, например, на раннее утро», – резюмировал эксперт.