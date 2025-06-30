Экономист Балынин рассказал, как обеспечить себе достойный пассивный доход

Фото: © «Татар-информ»

Лучшим для гражданина финансовым инструментом является банковский вклад. Таким мнением с «Татар-информом» поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Это связано с тем, считает Балынин, что банковский вклад в настоящее время одновременно обладает двумя важными характеристиками: высокой доходностью и высокой надёжностью.

Высокая доходность обусловлена тем, что очень много предложений на рынке банковских вкладов сегодня в диапазоне 18–20%. Такая доходность более чем в 2 раза превосходит уровень инфляции. Так, по результатам майского опроса Банка России консенсус-прогноз инфляции на 2025 год составил 7,1%.

«Если, например, разместить 200 тысяч рублей сегодня на банковский вклад на год под 19%, то получится забрать через 12 месяцев порядка 238 тысяч рублей», — подсчитал экономист.

Соответственно, именно банковский вклад предоставляет отличную возможность иметь хороший пассивный доход.

Балынин также напомнил, что средства, размещённые на банковском вкладе, застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей в каждом банке. В указанную сумму страхования входят и тело вклада, и начисленные проценты.

«В случае лишения банка лицензии Агентство по страхованию вкладов не только вернёт "тело вклада", но и начисленные по день отзыва лицензии проценты по ставке, указанной в договоре о банковском вкладе», — напоминает эксперт.