Экономист Балынин напомнил о мерах поддержки для многодетных семей

В России многодетные семьи могут претендовать на выплату для погашения ипотечного кредита, льготы по налогам, вычеты, отпуск в удобное время и ранний выход на пенсию. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, чьи слова приводит агентство «Прайм».

Так, если в семье в период с 1 января 2019-го по 31 декабря 2030 года включительно родился третий или последующий ребенок могут получить до 450 тыс. рублей. Эти деньги родители могут потратить на погашение ипотеки.

Также с 2025 года семьи с тремя и более детьми имеют право получить налоговый вычет - 6 тыс. рублей. Причем на первого ребенка он равен 1,4 тыс. рублей, на второго – 2,8 тыс. рублей.

Если в семье есть три и более детей младше 18 лет, то родители могут уменьшить налоговую базу по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м. площади участка земли и другие льготы по налогам.

Помимо этого, сотрудники, у которых есть трое и больше несовершеннолетних детей, могут взять ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Такая льгота действует до достижения детьми 14 лет.

Еще матери троих и более детей имеют право выйти на пенсию раньше установленного срока (60 лет для женщин).

Среди других мер поддержки: пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, единое пособие для семей с невысоким доходом.