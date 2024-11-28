Экономим на новогодних подарках больше 20 000 рублей

Фото: пресс-служба ООО «ТК Лето»

Совсем скоро в детсадах и школах пройдут новогодние елки, где дети получат сладкие наборы от Деда Мороза. Родителям такое мероприятие может «встать в копеечку», ведь именно они помогают седовласому старичку с закупками. А как иначе! Поощрить детей хочется, зря они что ли стишки и танец учили? Можно не жертвовать ни кошельком, ни радостью детей, а купить подарки выгодно в магазине ПОБЕДА.

По данным экономиста Константина Калугина, основателя облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр»,в среднем за год новогодние сладкие подарки для детей подорожали на 24%. Причем ближе к Новому году цена может увеличиться еще на 8-10%. В среднем на сегодняшний день небольшой подарок весом в 200-300 граммов обойдется россиянам в 363,7 рубля, а набор сладостей побольше, весом в 700-800 граммов – в 1105,8 рубля.

Посчитаем затраты. В среднем в группе детского сада или в классе 30 детей. Чтобы обеспечить их подарками, каждый весом в 800 гр., родительскому комитету придется потратить порядка 33 174 руб. А новогодний набор аналогичного веса в магазине ПОБЕДА стоит 299,90 руб. Умножаем на 30 и получаем сумму 8 997 руб. Получается весомая экономия, и цена к Новому году не изменится.

Фото: пресс-служба ООО «ТК Лето»

За качество подарков в торговой сети ПОБЕДА переживать точно не стоит, так как они наполнены сладостями от известных фабрик: «Акконд», «Рот Фронт», «Красный октябрь» и т.д. С подробным составом можно ознакомиться на сайте или в магазине.

В магазинах представлены сладкие наборы разного веса. Самый маленький – 300 гр. стоит всего 139,90 рублей. Дома удобно иметь парочку таких, как говорится, про запас, вдруг к вам придут гости с детьми. Порадовать ребенка подарочком всегда приятно. А если не случится акт дарения, то у вас останутся вкусные конфеты к чаю.

Приходите за сладкими подарками на Новый год в торговую сеть ПОБЕДА!

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