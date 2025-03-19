Экономику РФ ждет рост на 3% в год

Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) обновил свой ежемесячный краткосрочный прогноз ВВП, снизив его до 3,2% с 3,5% по февральской оценке, сообщает «Коммерсантъ». Это связано с замедлением роста экономики с 5,3% в декабре 2024 года до 2,9% в январе 2025 года, согласно данным на первую половину марта. Аналитики отмечают, что в начале года экономика демонстрирует уверенный рост благодаря бюджетному импульсу и росту потребительского спроса, а январское замедление можно рассматривать как коррекцию после декабрьского ускорения. Оценка ИНП РАН основана на экстраполяции временных рядов без учета внешних шоков. Консенсус аналитиков ЦБ по темпам роста экономики России на текущий год составляет 1,7%.

Однако в ИНП РАН отмечают переход к более низким темпам роста и риски дальнейшего замедления из-за жесткой денежно-кредитной политики и ухудшения внешних условий. Дополнительные риски включают снижение бюджетного импульса, сокращение нефтегазовых доходов из-за падения цен на нефть и укрепления рубля, а также замедление роста реальных доходов населения.

Рост реальных зарплат стал ключевым фактором экономического роста в начале 2025 года: прирост номинальной зарплаты за январь составил 18,7%, реальной – 8%. Высокий рост реального потребления также продолжается, его годовые темпы на неделе 10-16 марта достигли 6,8%, что связано с меньшим падением трат после праздничной недели в этом году по сравнению с предыдущим.