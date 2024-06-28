«Экономике нужны рабочие руки»: в парке Горького проходит ярмарка вакансий

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проходит сегодня по всему Татарстану. Более 50 работодателей предлагают соискателям свыше 7 тыс. вакансий. В Казани мероприятие проходит в парке Горького.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Думаю, что все, кто сегодня пришел, получат информацию о возможностях трудоустройства, а молодежь узнает, куда можно пойти учиться. Посетители смогут поговорить с нашими работодателями. Они с большой охотой всегда приходят на такие мероприятия, потому что сегодня нужны рабочие руки, нужны специалисты, нужны инженеры, экономика нуждается в кадрах», — заявила на открытии ярмарки вакансий в Казани заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

Мероприятие организовано на большой площадке за стадионом «Трудовые резервы», где с утра работодатели развернули свои пестрые шатры. Временами играет бодрая музыка, одно из торговых предприятий привлекает внимание гостей при помощи ростовой куклы в виде фрукта, кто-то угощает конфетами, проводит игры и мастер-классы. Среди посетителей — люди самых разных возрастов, кто-то пришел с детьми.

Участников ярмарки поприветствовала председатель Комитета экономического развития исполкома Казани Гузель Мингазова. Она подчеркнула, что человеческий капитал — наиболее важная ценность для любого города, а трудовые ресурсы — основной локомотив, двигатель экономики города, республики и страны.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Более 40 предприятий города предлагают сегодня свои вакансии. Они не только манят соискателей зарплатами, но и предлагают полный соцпакет и другие „плюшки“», — заметила она.

Заместитель генерального директора Казанского вертолетного завода Адель Шагимарданов отметил, что ярмарка вакансий — прекрасная возможность для предприятия рассказать о себе.

«В связи с расширением производства нам требуется более 400 рабочих. Средняя заработная плата основных рабочих у нас превысила 100 тыс. рублей. Для тех, у кого нет опыта, у нас есть программа обучения и адаптации, наставничества», — пояснил Шагимарданов.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Представитель КВЗ добавил, что в сентябре предприятие откроет новый учебный центр, где можно будет обучиться 38 профессиям по восьми направлениям.

Директор центра занятости населения Казани Тимур Муллин пожелал работодателям хорошей охоты, а соискателям — найти работу мечты.

На ярмарке также представлен маркет образовательных учреждений, проводятся семинары и тренинги по развитию карьерной траектории. Учебные заведения организуют профориентационные мастер-классы, а специалисты службы занятости проводят консультации.

Принять участие в мероприятиях федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» могут все желающие. В Татарстане мероприятия проводятся на 49 площадках. В Казани ярмарка трудоустройства будет работать до 14 часов.

Ярмарка проводится при поддержке национального проекта «Демография», инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным.