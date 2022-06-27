Экономика Татарстана за 5 месяцев выросла на 5,6%

Объем валового регионального продукта (ВРП) Татарстана в январе-мае текущего года, по предварительной оценке, вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах, сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«С учетом результатов деятельности в основных отраслях экономики, принимаемых предприятиями мер по налаживанию новых кооперационных связей, перестраиванию логистических цепочек, поиску новых рынков сбыта, а также использования государственных мер поддержки ВРП республики за 5 месяцев текущего года оценивается на уровне 105,6%», – отметил Шагиахметов.

По его словам, объем промышленного производства в январе-мае вырос, по оценке, на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае к маю прошлого года – на 5%.

Положительная динамика обеспечена за счет роста производства в нефтепереработке и пищевой промышленности, общий удельный вес которых в промышленности республики составляет 27,4%. В то же время сложившаяся экономическая ситуация оказала влияние на производства химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, автотранспортных средств.

Также министр сказал, что оборот общественного питания в январе-мае вырос на 1%. «После сокращения в апреле на 7%, в мае оборот общественного питания восстановился, в первую очередь, за счет отмены ковидных ограничений и роста туристического потока», – сообщил Мидхат Шагиахметов.